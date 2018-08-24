〈中部〉靠花藝奪牌圓夢 她獲保送台北科大

2018-08-24

〔記者蘇孟娟／台中報導〕興大附農實用技能班三名暑假後將升高三的學生，挑戰有大學生參賽的全國技能競賽勇奪三銀；獲花藝職種銀牌的吳宜蓁因對學科沒興趣，國中時上課多趴著睡覺，但從技能中找到自信，全國賽鍍銀的她，取得保送國立科大資格，將選台北科大升學。

興大附農園藝技術科學生吳宜蓁、沈郁軒及林彥良都是因對技藝學習的興趣高於學科，國中參與技藝班，憑著技藝競賽佳績入學興大附農實用技能班。

其中，吳宜蓁因對學科完全沒興趣，國中上課不是放空、就是趴在桌上睡覺，國二下學期參與技藝專班學習餐飲技能，在老師鼓勵下挑戰台中市技藝競賽，一舉拿下國中組中餐類第一，取得升學興大附農機會，當時已讓不少人跌破眼鏡。

找到自信的吳宜蓁入學後，改選園藝領域，高二又獲選校隊代表學校挑戰技能競賽，日前在全國技能競賽中，拿下花藝職種第二名，獲保送國立科大資格。

暑假後才升高三的吳宜蓁，決定選台北科大升學，等於提早一年確定升學方向。她說，台北科大對她而言，曾是超級遙遠的夢想，如今靠著技能表現辦到了。

同班同學沈郁軒、林彥良搭檔挑戰全國賽造園景觀職種，在分區賽時僅拿到第五名的兩人為拚全國賽，每天練習逾十小時，比賽考驗切割木材、石材甚至木工、砌磚等技術，都是粗重活，外表柔弱的沈郁軒後期練就超強臂力，能獨力抬動十公斤重的空心磚。

默契絕佳的兩人除摘下全國技能競賽銀牌外，更取得挑戰國際賽的國手選訓資格，有機會再上層樓；同樣取得保送大學資格的兩人，將選勤益科大景觀系升學。