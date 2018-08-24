〈中部〉台鐵成功至追分雙軌化 明年完工

2018-08-24

〔記者蘇金鳳／台中報導〕市府推動「大台中山手線」，讓山海鐵路串聯成環狀、高架化、雙軌化，副市長林陵三與交通局長王義川昨日視察台鐵成功站。王義川強調，山手線的「下環微笑線」成功追分雙軌化工程，預計明年將完工，甲后鐵路串聯、海線鐵路高架化、山線高架延伸烏日等分段計畫也已納入中央「前瞻計畫」持續推動中。

副市長林陵三表示，過去台中鐵路僅分山線、海線，山海線間並未連結，讓民眾在山海鐵路間轉換相當不便；林佳龍任市長前提出「大台中山手線環狀鐵路計畫」，包括海線鐵路大甲至追分雙軌高架化、山線鐵路高架化由大慶延伸烏日、「上環彩虹線」海線大甲至山線后里東西向鐵路串聯、「下環微笑線」成功至追分雙軌化。

「下環微笑線」獲編3億經費

林陵三表示，大台中山手線去年納入中央前瞻基礎建設計畫中，並獲第一期特別預算，「下環微笑線」成功至追分雙軌化工程獲編三億元經費，已在去年十一月動工，預計明年完工。

林陵三表示，「下環微笑線」的成功至追分段原先是單軌，改成雙軌化後，火車可雙向對開，提升更多運量，每日雙向班次將可從目前的廿二班增加到四十八班，從沙鹿、龍井區等海線往來市區，可搭乘區間車直達烏日高鐵站再轉車。

還在天上飛？官員斥不實指控

對競選對手曾批市長林佳龍大台中山手線「還在天上飛」，王義川斥為不實的指控。王義川指出，台中鐵路高架化預計今年底全線各站啟用通車，但目前高架化僅至大慶站。

他表示，配合台中鐵路捷運化，市府規劃將山線鐵路高架延伸至烏日站，將現有烏日車站東移三百公尺，至光日路口形成高架車站，讓台鐵軌道在烏日高架站與捷運綠線G16在建國路光日路口共站，讓烏日交通更便捷。