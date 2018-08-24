〈中部〉彰化降豪雨 花壇等地淹水

2018-08-24

〔記者林良哲、陳鳳麗／綜合報導〕昨天下午三點左右，彰化各地突然烏雲密佈並下起豪雨，其中以大村鄉在二小時內下了一○五毫米雨量最多，而在大雨來襲時，也造成花壇等地淹水。縣府認為已達豪雨標準，昨天下午五點開設「二級豪雨災害應變中心」，並宣佈從下午六點起，全縣停止上班、上課。

縣府緊急宣佈昨晚停班、停課

中部地區在昨下午突然狂風驟雨，依據中央氣象局報告，台中、雲林、南投、彰化等地有豪大雨發生，而在下午三點開始下大雨，縣府水利資源處進駐縣府並成立應變小組，監控縣內淹水警示地區，並隨時掌握本縣抽水站運作情形，以及抽水機位置、水門操作等狀況。

由於雨勢愈來愈大，大村鄉靠近秀水鄉一帶，在二小時內下了一○五毫米雨量，花壇鄉有九十四毫米，埤頭鄉則有八十六毫米。縣府認為已達豪雨標準，昨天下午四點八分時，正式宣佈從下午六點起，全縣停止上班、上課，並開設「二級豪雨災害應變中心」以應變。

縣府表示，應變小組目前已統計全縣抽水站、抽水機、水門操作，皆進入待命狀況，運作也相當正常，請民眾做好因應準備，尤其是沿海及低漥地區更是要注意，希望能讓災情降至最低。

另外，受熱帶低氣壓影響，雲雨帶由南部往中部移動，南投縣下午到晚間的雨勢不算大，惟中寮鄉中寮村投十七線十九．五K處，昨晚發生坍方暫時封閉而無法通行，中寮分駐所員警在現場拉起警戒繩封閉。