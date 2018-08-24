〈中部〉鹿港地藏王廟 中元普度放水燈

2018-08-24

〔記者劉曉欣／彰化報導〕有百年歷史的「鹿港放水燈」儀式，昨晚在福鹿溪登場。由於彰化各地在昨天下午就下起大雨，鹿港地藏王廟管委會擔心影響放水燈儀式，特別向主祀地藏王菩薩跪拜祈求，果然在祭拜與放大型蓮花法船過程時，雨勢停歇。

昨起連辦3天普度法會

以往鹿港地藏王廟放水燈是在農曆七月初一，後來因配合民間習俗都在中元節普度，因此，在二○○四年開始，普度法會改在農曆七月十三日起連辦三天，放水燈也跟著改在農曆七月十三日登場。

跪求後雨停 順利放水燈

由於這星期來，每天下午幾乎天天有雨，鹿港地藏王廟管委會擔心下大雨會影響放水燈儀式，昨天上午發現南台灣降大雨，鹿港地區下午也下起大雨，由於今年放水燈數量高達一千二百盞，擔心大雨影響儀式進行，由主委許森樹帶領管委會人員，一起跪著向地藏王菩薩祈求活動順利圓滿。

「真是太靈了！」鹿港地藏王廟人員表示，昨天鹿港地區一直下到約五點多，放水燈儀式在五點半登場，從祭拜到放大型蓮花法船的半個小時這段期間，雨就停了，直到約六點才又開始飄起毛毛雨，讓活動能順利完成。

彰化縣長魏明谷昨出席放水燈儀式，他表示，每次放水燈都會祈求地藏王菩薩能發揮神力，保佑地方進步與繁榮，讓彰化「有風無颱，有雨無災」。許森樹表示，希望「鹿港放水燈」未來能夠列入國家文化遺產，讓民間宗教信仰的大事，能夠世代流傳。