〈中部〉選務工作繁重 南投公教人員意願低

2018-08-24

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣選舉委員會公告縣長、縣議員、十三鄉鎮市長及代表、村里長五合一選舉，二十三日起領表，二十七日起受理登記，因五項選舉有五種選票，增添投開票作業不穩定變數且還有可能吃上官司，以致公教人員擔任選務人員的意願普遍不高。

南投至少需四千名公教人力

依選罷法等相關法令規定，投開票所選務人員之中，必須要有二分之一的人具備公教人員身分，主任管理員、主任監察員、管理員及監察員，一天的工作津貼依序為三千八百元、三千一百元、二千五百元及一千七百元，且依投開票所公民投票數多寡，配置的人力也從九人至十五人不等，縣選委會初估包括維護投開票所秩序的員警在內，總人力需求約八千人，換言之，公教人員至少須四千人。

今年增公投議案 工作更複雜

但因此次選舉極可能有公投議案連同辦理，雖然公投議案的件數，目前尚未敲定，但可預見的是，選務工作將變得更加複雜、繁重，因此，公教人員普遍心存「多一事不如少一事」心態，對選務工作可說是避而遠之、敬謝不敏。

陳姓老師：稍有不慎恐吃官司

曾擔任選務工作的陳姓老師透露，五合一選舉，除可能出現選民領錯票、投錯票匭等狀況，萬一剩餘票數與投票數、選舉名冊不符，甚至發生選票短少等意外或糾紛時，可能害自己吃上官司。

南投縣選委會副總幹事黃志聰則指出，此次各投開票所以公民投票數一千三百票為設置原則，就是要減少狀況發生，因此，與前次五合一選舉相較，全縣投開票所將從原先四八三所增至四八八所，且所須約四千名監票相關人員。

縣府主秘協調 人力不足已解決

在擔任縣選委會代理主委的縣府秘書長洪瑞智居中協調下，除戶政、教育體系外，環保、衛生、消防、稅務等相關單位，也都須派出一定比例的人員參與選務工作，所以人力不足問題已獲改善。