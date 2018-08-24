〈中部〉嘉義縣市豪雨釀災 一度5千戶停電

2018-08-24

〔記者林宜樟、王善嬿、陳璟民、蔡宗勳、林國賢／綜合報導〕防範致災性豪雨來襲，嘉義縣、市政府昨晚宣布今天停班停課，但昨天整日風雨不歇，數個鄉鎮市二十四小時累積雨量破三百毫米，縣、市紛傳民宅或道路淹水災情，且一度逾五千戶停電，鄉親直說︰「別再下了！」嘉義縣、市政府宣布今天停止上班上課。

根據氣象局預估今天雲林縣降雨量約五百至八百毫米，達到停班停課標準，雲林縣政府宣布今天停班停課；縣府水利處呼籲民眾提高警覺，嚴防淹水及強陣風危害，避免前往山區、海邊活動，以免發生意外。

依中央氣象局嘉義氣象站觀測昨天本地二十四小時累積雨量，最多為朴子市三百八十四毫米，大埔鄉及布袋鎮都有三百五十一毫米，並列第二，義竹鄉三百四十毫米居第三；朴子、布袋昨晚時雨量都超過一百毫米，雨勢驚人且集中在傍晚到晚間。

朴子鬧區及多處民宅淹、積水，知名老屋景點「清木屋」水淹進一樓，無法排出，有卡車因大雨視線不清而衝進稻田；東石、布袋的村里與道路也傳淹水，有民宅排水孔冒水不停，水深三、四十公分，受災戶被安排至東石鄉三家村民活動中心、臥龍港代天府香客大樓等處避難，縣長張花冠率員勘災、慰問；八十二線東西向快速道路上有自小客車疑因天雨路滑而發生自撞護欄車禍，另有多起民眾受困車內案件，幸好人員都獲救。

逢大雨必淹水的中山高速公路嘉義交流道下北港路雙向各三車道，中、外側車道水深四、五十公分，內側車道則十至二十公分，車輛勉強可走內側車道通行，縣、市警方都派員疏導車流及維護安全；縣、市交界的永欽二號橋到台八十二線快速道路橋下積水也達三十公分。

台電嘉義區營業處晚間陸續接獲停電災情，因沿海、空曠地區強風豪雨導致配電線路及設備停電事故，嘉縣東石、義竹、六腳、水上、民雄、竹崎、中埔、大埔、布袋、朴子，及嘉義市五福街一帶，總計超過五千家戶停電，台電派員搶修到深夜復電。