〈中部〉嘉縣青農結盟 「沃田農場」拚苦瓜行銷

2018-08-24

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣青年返鄉務農蔚為風潮，四位志同道合的青農集資成立行銷公司，獲知名連鎖大賣場通路商青睞，朝異業合作方向邁進，供應品項不斷擴充，除讓更多農友獲益，還有機會外銷，創造更大的利潤空間。

縣府農業處長許彰敏昨說，透過縣府輔導，獲Global Gap（優良農業規範）認證的青農溫偉毅、陳育旗、劉信男與陳鏡仲，成立「沃田農場」行銷公司，由生產面進行串連合作，並將農產品於合作門市上架，建立穩定的供銷模式，往後並規劃計畫性生產，期待他們早日建立品牌拓展國內外市場。

布袋水晶苦瓜 獲通路商青睞

溫偉毅回布袋鎮過溝地區種植「水晶苦瓜」六年，兩年前打進全聯、好市多連鎖超市或大賣場，除號召合計種植苦瓜四十公頃的農友加入供應鏈，今年夏天也遊說陳育旗種植苦瓜。

溫偉毅表示，過溝是嘉縣主要苦瓜產區，但有青黃不接現象，如果太保市、新港鄉等地的溫室，夏季可以挪出部分種植苦瓜，更具競爭力，因通路商給的條件很優惠，每公斤比批發上價多五元，而且是到田間直接收貨，又少了運費與紙箱等成本。

到香港展售 3條喊價390元

「沃田」上個月到香港展售苦瓜，每條重三百公克，三條喊價港幣一百元（約新台幣三百九十元），很快就銷售一空，供應商也主動找上門，開始零星空運苦瓜至香港，為台灣農產品產銷再開一扇門。