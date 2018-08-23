〈南部〉亞太棒訓中心 延宕年餘拚進度

2018-08-23

結構體工程施作 面臨雨季考驗

〔記者洪瑞琴／台南報導〕發包作業不順利的台南亞太國際棒球訓練中心，比預期計劃進度已慢了一年以上，現正進行結構體工程，又面臨雨季的施工考驗，市府期望能夠先趕在今年十月底完成少棒副球場主結構。

台南亞太國際棒球訓練中心工程，之前因物價上漲、預算、工程限期等因素，發包作業不如預期，原計劃訂於二○一七年七月完工，但直到今年二月第一期工程才發包出去；由於這項建設是行政院長賴清德在市長任內推動的重要市政，今年三月動土典禮，賴清德還回來主持儀式，市府加足馬力「拚進度」。

副市長吳宗榮昨日視察工程進度時表示，正值汛期雨季，目前正施作結構體工程、預鑄看台板製造及屋頂薄膜鋼構製造等工項，因天候因素最容易影響進度，造成工程延宕，因此請監造單位協助掌握進度，並務實要求施工品質。

拚10月底完成少棒副球場主結構

工務局表示，目前第一期工程正值結構體澆置作業，雖連逢大雨，仍要求廠商在確保品質前提下全力趕工，預計今年十月底完成少棒副球場主結構，十二月底完成少棒主球場主結構，明年四月底完成球場燈光照明並進行相關測試，明年六月底前少棒主、副球場全部完工，趕在第五屆U12世界盃開打前順利啟用。