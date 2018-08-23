〈南部〉病媒蚊密度增高 登革熱疫情拉警報

2018-08-23

布氏級數超過三級 已多達十個里

〔記者蔡文居／台南報導〕台南最近午後經常發生雷陣雨，易造成積水。根據南市登革熱防治中心監測病媒蚊密度顯示，南市誘卵桶監測陽性率、平均卵數均偏高，而環保局病媒蚊密度調查，布氏級數超過三級已多達十個里，其中中西區普濟里更高達四級，顯示登革熱有流行的風險，疫情拉警報。

根據環保局統計，南市第卅二週病媒蚊密度調查，布氏級數超過三級已達十個里，熱區誘卵桶監測連續兩週陽性率大於六十％也有一一三里，防疫工作不容稍有鬆懈。布氏級數達到三級的里，分別為中西區青年里、萬昌里；安平區漁光里；安南區溪心里、學東里；東區自強里、圍下里、裕聖里、德高里；而中西區普濟里則為四級。

環保局表示，布氏級數共分為九級，一般級數超過三級就有流行風險。而布氏指數則是指調查一百戶住宅，發現登革熱病媒蚊幼蟲孳生陽性容器數。其計算方法為「陽性容器數／調查戶數×100」。例如調查五十戶住宅，發現有斑蚊幼蟲孳生的容器數為十個，則斑蚊布氏指數為廿，對應布氏級數為四級。

北區啟動 清除積水容器兌換防疫物資

環保局昨天與北區公所宣布啟動清除積水容器兌換防疫物資活動，只要蒐集廢鐵罐或廢鋁罐廿個、廢寶特瓶等塑膠容器四十瓶、廢玻璃容器五十個、電池十顆，即可兌換香皂、洗碗精、殺蟲劑、防蚊液、防蚊掛片其中一項。

環保局主秘黃瑞恩說，南市近幾年防疫有成，洗刷三年前登革熱大流行紀錄，這是市府與市民記取教訓、積極合作、落實防疫的成果。環保局說，南市今年登革熱本土病例仍維持零病例，境外移入則有十例。而預防登革熱最經濟有效的方式，即是清除積水容器與容器減量。若能及時清除積水容器，病媒蚊一週內找不到積水繁衍，就沒有登革熱。