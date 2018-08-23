〈南部〉中國男數度帶失智老榮民領款 被阻

2018-08-23

〔記者劉禹慶、陳彥廷／綜合報導〕老榮民一生戎馬奉獻國家，但晚年卻遭對岸中國民眾詐騙！澎湖近來頻傳一名操中國口音男子，陪同失智的老榮民前往領款，由於金融機構機警，通報榮民服務處派員協助，數度阻止，將深入了解男子動機。

年近九十的文姓老榮民，在湖西鄉中西村擁有房舍及土地，由於在台無親人，年老失智由澎湖榮服處轉介至屏東榮家安置。但近日卻有中國籍男子自稱為文翁姪子，自屏東榮家以請假方式將他私自帶至澎湖，並在馬公市中正路郵局欲領取其存款，幸經郵局人員機警聯繫，並由榮服處通知員警到場處理，才未造成存款損失。

該名中國籍男子經阻止後心有未甘，隔天再攜文翁持存款簿向台灣銀行澎湖分行提領存款，也經銀行聯繫榮服處到場勸阻而未能得逞。由於該名男子向文老先生西溪村鄰居揚言要賣其房產，榮服處為避免土地房屋權狀及委託書等證件已被對方取得而有盜賣之虞，緊急聯絡地政事務所做好預防措施。

二十日早上郵局尚未營業，榮服處職員上班時，發現該名男子又帶文翁至另一中華路郵局門口等候領款，隨即聯繫郵局並派員趕赴現場勸阻，過程中文翁失禁，排泄物沾黏身體，該名男子竟棄之不顧乘隙離開，由榮服處載回照料，現已安全返回屏東榮家。

由於這名中國籍男子無法提出親屬文件證明，又不願出示真名，只自稱姓文，並拒絕榮服處人員拍照，形跡相當可疑；至於老榮民存款多少？澎湖榮民服務處表示，中國籍男子是以舊存摺掛失換新方式，要求郵局及台灣銀行補發，但因未得逞，因此金額不得而知。