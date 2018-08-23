〈南部〉15條幹線公車 尖峰班距縮為10-15分鐘

2018-08-23

月底前全部調整完成

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為降低民眾候車時間，高雄市交通局將十五條幹線公車的班距，縮短為平日尖峰十至十五分鐘，離峰廿至廿五分鐘，預計八月底前全部調整完成。

高雄市目前共有十五條幹線公車，包括：50五福幹線、60覺民科工幹線、70三多幹線、88建國幹線、90民族幹線、92自由幹線、205中華幹線、217新昌幹線、環狀168東、環狀168西、紅10五甲幹線、紅18一心幹線、紅30建工幹線、紅33明誠幹線、橘12鳳青幹線。

這十五條幹線公車的班距，約為平日尖峰廿分鐘以上、離峰卅分鐘以上，不少民眾反映等公車的時間太久。

交通局說，經檢視十五條幹線公車，除了60覺民科工幹線、橘12鳳青幹線、紅18一心幹線三條外，其餘十二條幹線確實有部分班距過長情形，因此進行檢討。

高雄市交通局昨表示，為縮短民眾候車時間，已協調客運業者配合縮短班距為平日尖峰十至十五分鐘，離峰廿至廿五分鐘。

目前客運業者已陸續調整70三多幹線、88建國幹線、90民族幹線、92自由幹線、205中華幹線、紅10五甲幹線、紅30建工幹線、紅33明誠幹線的平日時刻表，其餘幹線預計於今年八月底前調整完成。

每天搭公車的劉姓退休族說，縮短班距能增加大家搭公車的誘因，但希望司機能遵守新班距的規定，不要脫班。