〈南部〉韓國瑜提恢復配合款 綠批走回頭路

2018-08-23

民進黨團批韓搞政治綁樁

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對國民黨高雄市長參選人韓國瑜提出「恢復議員配合款」的看法，高雄市議會民進黨團昨批韓搞政治綁樁，疾呼議會不能走回頭路；韓國瑜則回應說，「目的是給議員對地方建設有建議權，這有什麼錯？」

議長︰應拒絕議員配合款

高雄市議會議長康裕成昨率十多名民進黨籍議員召開記者會，康裕成表示，二○一四年底民進黨完全執政後，把配合款陋習廢除，就是追求議會有更超然的立場，對行政部門做更大監督，議會要改革、要進步，絕對不能走回頭路，呼籲議會不分黨派，應拒絕議員配合款，堅持高雄進步的民主價值。

市議員陳信瑜指出，對於蠢蠢欲動的復辟舊勢力，議員及參選人應勇敢表態，拒絕議員配合款的主張；議員陳慧文表示，韓國瑜還把其他縣市拖下水，事實上，桃園市及台中市政府目前也沒有所謂配合款，僅有建議事項。

議員張豐藤批說，韓國瑜要用利益誘惑來綁架民代，行政院長賴清德過去擔任台南市長時，取消議員配合款，獲得藍綠不分跨黨派支持，甚至時任總統的馬英九也肯定，當時閣揆吳敦義也認為配合款會弊端叢生，韓國瑜的主張顯然打臉馬、吳。

韓國瑜︰給議員建議權 有什麼錯？

對於民進黨團的砲火，韓國瑜昨午受訪時強調，高雄市幅員廣大，地區的議員最清楚地方需要，由議員提出建議，經市府評估有沒有可行性、有沒有浪費的地方，如果可行，就由市府去做，主要目的是給議員對地方建設有建議權，「這有什麼錯？」結果，他的說法被民進黨講得好像十惡不赦。

韓國瑜回批，高雄市長選舉到現在，民進黨所有對他的批判，都是抹黑與扭曲，「完全是土包子打法，實在太low了！」他呼籲陳其邁應儘速撤換競選團隊。

陳其邁發言人︰韓應撤換綁樁舊思維

陳其邁競辦發言人邱俊憲說：「真正該換的是國民黨市長候選人。」請韓國瑜別把前雲林縣長張榮味的舊政治帶到高雄，韓應撤換綁樁政治舊思維，納入透明公開的參與式預算，才能杜絕工程配合款的弊端。