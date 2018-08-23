〈南部〉牧師猥褻7歲女 一審重判4年半

2018-08-23

〔記者陳賢義／台東報導〕台東一名曾任牧師的陳姓男子，去年六月間某晚，見一名七歲女童在教會停車場嬉戲，竟不顧神職身分，將女童抱上大腿，以手指伸入女童內褲撫摸下體，被害人哭喊不要，仍強逞淫慾，直至正在上禮拜的女童阿嬤聽聞孫女哭聲查看，陳男才停止，立馬騎機車走人，案經校方通報、警方緝狼，台東地方法院審理，依強制猥褻判處四年六月徒刑。

被害女童到案證稱，平常都會去教會，陳男有一次在教會停車場用手摸她上廁所尿尿的地方，當天是星期五晚上，她在停車場玩，陳男坐在停車場椅子上，抱她坐在大腿上後，就把手伸進她的內褲裡摸尿尿的地方，當時覺得會痛，很生氣的哭喊要求陳男不要再弄了，但沒有用，她愈哭愈大聲，阿嬤聽到出來後，陳男才停止，她就哭著告訴阿嬤陳男摸她尿尿的地方。

陳男則矢口否認犯行，辯稱是女童與其他小孩在停車場追逐，快跌倒時向他衝過來，他伸手接住女童，兩人是面對面，不記得碰到女童哪裡，接住女童手臂後，女童就開始哭泣。女童指證歷歷，而在事發後指責女童阿嬤不要亂說話，堅信丈夫為人的陳妻，當晚就前往女童家下跪道歉。

法官認為陳男為成年人，曾為神職人員，且與女童及其家屬原有相當親誼關係，竟罔顧被害人案發當時是甫滿七歲的幼童，僅為逞一己私慾，強制猥褻犯行，嚴重影響被害人身心健康正常發展，至今未向女童及家屬親自道歉，達成和解或實際賠償損害，難認有悛悔之意，應嚴厲譴責。