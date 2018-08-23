〈南部〉屏東人不愛搭公車 縣府總檢討

2018-08-23

公共運輸使用率 屏縣低於6%

〔記者侯承旭／屏東報導〕屏東縣的公共運輸使用率偏低，縣府將針對全縣百餘條公車路線進行總檢討，提升轉乘方便性，總經費逾八千萬元的內埔水門及潮州客運轉運站也將於近期動工。

交通部歷次進行的公共運輸使用率調查，屏東縣均低於六％，在各縣市居末段班，縣長潘孟安要求對所有公車路線及時刻進行檢討。

屏東縣目前各層級公車路線達一百一十四條，包括高屏跨域快線五條、幹線公車六條、支線公車四十四條、地區公車二十七條，其餘則為觀光公車及彈性路線，每日行駛班次近一千四百班。

公車路線114條 將提升轉乘便利

陳姓民眾表示，公車的班次太少，錯過班次就要等半小時甚至一小時以上，轉乘也要動輒候車半小時以上，根本折磨人；鍾姓民眾則抱怨，公車起跳二十三元，比高雄市的十二元貴了一倍。

屏東縣政府獲交通部補助，將進行「層級公車路網優化及候車轉乘資訊規劃」，檢討百餘條公車路線及時刻表，讓各層級的公車轉乘時間縮短，方便民眾轉乘。現有的候車轉乘資訊也將一併強化，讓乘客一目了然。

城鄉處交通科指出，路網優化是提升公車運量的第一步，使用率較高的路線可能會增加班次，使用率偏低的路線也不會廢除，可藉由方便轉乘提升搭乘意願；未來是否推出優惠費率，也一併評估。

此外，內埔水門客運轉運站及潮州客運轉運站也獲得交通部補助，各編列五千一百萬元及三千兩百萬元預算，將於年底前動工。