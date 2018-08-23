〈南部〉左鎮白堊節8/26登場 美食美景迎賓

2018-08-23

〔記者吳俊鋒／左鎮報導〕人口在全市各區倒數第二的左鎮，以月世界景觀著稱，雖然泥岩惡地形廣佈，但日出與雲海之美，遠近馳名，尤其化石的考古，更是自然史精彩的一頁，農特產也相當豐富，展現堅韌的生命力；區公所特色整合，將舉辦白堊節活動，全力行銷在地風情。

木瓜粽、鮮筍羹各3百份 免費嚐

公所主辦的白堊節產業文化活動，將於本月廿六日舉行，在台廿線旁的農會驛站登場，昨天熱鬧造勢，區長李佳隆宣布屆時將端出各三百份的木瓜粽與鮮筍羹，免費大請客，歡迎各界民眾，把握暑假最後的週休假期，前來感受左鎮之美。

在地風味料理 香蕉排骨湯上桌

今年的白堊節，整合轄內的左中、公館、澄山、內睦、光榮等社區，以及菜寮溪產業觀光協會等團體共襄盛舉，各自在地取材，推出風味料理，並規劃特色體驗，吸引遊客。

社區的風味料理有鮮筍、草仔粿、木瓜粽、月桃凍、薑黃豬肉、南瓜湯圓、土雞茶葉蛋、香蕉排骨湯、葛鬱金咖哩麵等，琳瑯滿目。

三路線輕旅行 體驗產業文化

李佳隆說，活動當天還有芒果、香蕉、薑黃、破布子、麻竹筍、葛鬱金等農特產品展售，現場也安排才藝表演助興，公所今年推出橘、藍、綠三條路線的輕旅行，分別是左鎮農會的橘幹線，主打產業文化體驗，包含採果、撿化石、手作點心、筍醬加工，以及月世界風光巡禮等。

另兩條則為菜寮溪產業觀光協會的藍幹線，是認識西拉雅文化的尋寶遊戲，寓教於樂；還有公館社區的綠幹線，強調日月同遊部落之旅。