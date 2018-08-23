〈南部〉社區媽媽舞祥龍 守護關山圳

2018-08-23

將帶民眾巡田水 深度導覽

〔記者王秀亭／台東報導〕「行銷關山鎮，自己打造特定節日！」關山鎮親水休閒農業區（簡稱關山休區）六年前與關山鎮農會合作，每年十月十日前夕，推出「夜訪關山燈火節」，今年將從八月三十一日起展開，每個星期五、六，帶著民眾巡田水、觀察關山圳的夜間動植物生態，十月六日盛大版，由社區居民舞祥龍，帶民眾提絲瓜絡燈籠巡水圳。

關山休區理事長邱志宏表示，關山地區農田用水仰賴關山圳，早期是由鎮上農戶出壯丁、修水圳的方式，維持水源，為讓民眾了解這項傳統，決定每年十月農閒時間，打造「夜訪關山燈火節」，還可促進地方經濟。

每週五、六活動 31日起展開

活動分為巡田水深度導覽及守護關山大圳，巡田水將於三十一日登場，由在地導覽人員帶著民眾巡田水、數星星、觀動植物生態，及大啖禾邊餐，每場次限額四十人，三十一日至十月二十日每周五、六下午五時三十分開始，民眾可以從白天玩到晚上，每人酌收五十元報名費，走完全程再送五十元消費券，憑卷可在鎮上消費，促進在地經濟。

十月六日盛大版的「守護關山大圳」，繼去年舞獅教練支援五隻祥龍，成功帶動活動氣氛，關山休區今年乾脆自購三隻祥龍，社區媽媽們近來也加緊練習，要在當天帶著民眾一起水圳，鎮民則自製環保袋，裝上白米回饋給參與民眾，同樣採收費制，相關訊息可洽關山休區賴小姐：089-814903。

邱志宏建議，有意參加巡田水生態導覽的民眾，不妨來趟關山兩天一夜或三天兩夜遊，夜宿關山，再到六十石山賞金針花、池上伯朗大道一覽田園美景。