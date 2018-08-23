〈南部〉屏東砲擊陣地噪音監測 軍方：與環局無關

2018-08-23

強調作為睦鄰回饋依據

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕陸軍八軍團前天上午在屏東枋山鄉楓港射擊場進行「聯合反登陸作戰操演」，三十六門火砲參與實彈演練，被軍事迷拍下周邊出現「噪音監測站」，外界誤認為是環保單位設置，痛批「哪裡可以買到噪音低於九十分貝以下的砲彈？」，但軍方昨早出面澄清「測站數據是作為睦鄰回饋依據，與環保局無關」。

環局澄清 未進行噪音監測

這起「噪音監測站」風波，起因前天晚上是網友在網路貼文抨擊，質疑屏東縣環保局竟在重砲射擊陣地設置噪音監測站，只要超過法定分貝就會開罰，該網友痛批，一面批評國軍過太爽、要求勤訓精練，又一面指責國軍演習擾民。遭網友圍剿的屏東縣環保局澄清，沒有進行演訓噪音監測。

軍方演訓單位指出，砲陣地由車城尖山轉移至枋山後，去年起委託民間廠商，在砲陣地及周邊部落都設置「噪音及震動監測站」，主要目的是了解射擊時對周邊居民的生活影響，作為當地睦鄰回饋經費的依據，與屏縣環保局完全無關，對於民眾「看圖說故事」感到遺憾。

早在二○一四年八月重砲射擊，軍方便設計訓練「精進射擊法」，合併許多檢查及準備動作，讓射擊過程更流暢安全，縮短操演時間；也在獅子、枋山、海口、車城及砲陣地中心點設置五個環評監控點，希望找出演訓對當地環境影響的確切數據，提供國防部制定更符合需求睦鄰回饋政策。