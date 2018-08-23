〈台北都會〉柯P認同卡 友柯議員也拒簽

2018-08-23

議員批有這個想法是發瘋

〔記者沈佩瑤、黃建豪、簡惠茹、周彥妤、蕭婷方／台北報導〕台北市長柯文哲拚連任，過去秉持「朋友要多、敵人要少」原則，曾說只要邀站台都會出席，引發外界質疑「腳踏多條船」，近日柯竟改口稱，正在研議「柯Ｐ認同卡」，認同自己政治理念再來同框合照。此話一出不但惹來藍綠陣營酸「柯Ｐ認同卡」是護身符、搞花邊新聞，連多位被歸類在「友柯派」的台北市議員也表態「拒簽」，譏指結婚都會離婚了，也有可能貌合神離，並批柯「有這個想法，是發瘋的」。

柯文哲指現任議員不用簽

柯文哲昨說，現任議員不用簽「柯Ｐ認同卡」，自己正在努力寫，不會提到兩岸一家親，而是例如「對重陽敬老金態度」等較特殊的。

對此，國民黨台北市長參選人丁守中表示，市政建設成績要讓市民大眾一起檢驗，公開辯論不可迴避，不要搞花邊新聞。民進黨台北市長參選人姚文智則酸問，「拿了這個卡，可以有通關密語，還是護身符？」「是認同兩岸一家親嗎？」

之前被姚營公開點名「友柯」的民進黨市議員高嘉瑜昨直言，「我不可能會簽」，就像結婚一樣，簽了也會離婚，也可能貌合神離，簽這個沒有實質意義。民進黨市議員王威中指出，「君子和而不同，難道要他們開出的每項條件都認同才能簽卡嗎？」民進黨市議員林世宗也說，若要簽認同卡才能獲得柯文哲支持，等於是市長叫市民別去接受沒簽的民代，這極其不可，「有這個想法，是發瘋的」。

與宋合體 柯18年前痛批宋

〔記者沈佩瑤／台北報導〕市長柯文哲日前與親民黨主席宋楚瑜同台造勢，事後卻爆出柯文哲十八年前投書本報，痛批宋楚瑜、張昭雄「為了虛幻的名位，眾叛親離」。柯文哲昨受訪時沒有正面回應，僅說當時他是支持阿扁的，是扁陣營負責在醫界跑腿的，他不認為跟自己的理念互相矛盾，並說「你看四年前的媒體，跟現在的媒體，剛好一八○度顛倒，還不是一樣。」