〈台北都會〉助理開車肇逃 市議員參選人林冠勳在車內

2018-08-23

逃逸10分鐘 開車回現場

〔記者王冠仁、鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市第五選區議員參選人林冠勳，昨晚飲酒後和其競選辦公室的王姓主任同車，但座車不慎擦撞機車，車禍後，林冠勳的座車卻沒停下，反而肇事逃逸十分鐘左右後，王姓主任才開車回現場，聲稱車禍時是他開車，警方對他酒測，酒測值為零，但警方為求慎重，正漏夜調閱監視器畫面釐清有無「頂替」內情。

警方將釐清有無頂替內情

警方調查，昨天晚上九時許，國民黨籍中正、萬華選區議員參選人林冠勳酒後由王姓競選辦公室主任開車載他，車輛行經台北市汀州路一段二四二巷要左轉時，林冠勳座車不慎與另一輛行經該處的機車擦撞。車禍發生後，林冠勳座車卻沒停下，反而迅速離開現場，被撞民眾見肇事車輛逃離，氣得立刻報警。

不過，十多分鐘後，林冠勳座車卻返回現場，當時王姓助理由駕駛座下車，並告訴警方當時開車的是他。警方對王姓競選辦公室主任酒測，他酒測值為零，被撞騎士的酒測值也是零，但林冠勳為○．三毫克。

林冠勳受訪表示，昨晚跑了很多攤，他有喝酒，但是由沒有喝酒的王姓競選辦公室主任開車。

警方說，由於林冠勳座車曾肇逃十分鐘左右，不排除可能當時駕車的「另有其人」，為清查有無「頂替」，警方將漏夜調閱監視器畫面釐清。此外，整起車禍當中幸虧沒有人受傷，若確實是由王姓競選辦公室主任駕車，警方將追究他肇事逃逸的罪責。