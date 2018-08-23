〈台北都會〉林昶佐海外募款後… 立場就變了

2018-08-23

〔記者郭安家／台北報導〕時代力量立委林昶佐今年二月於美國巡迴募款，返國後竟發表文章為台北市長柯文哲「兩岸一家親」緩頰，引發海內外獨派圈反彈。台聯黨主席劉一德說，海外僑胞非黑即白、統獨分明，相信林跑一趟美國，受到獨派社團歡迎，但林在海外拿拿錢，回國就講「兩岸一家親」很不恰當，「有種先講完再出去募款」。

一位第三勢力政治工作者透露，曾被列為黑名單的某政治受難者的家屬，長期居於海外，也曾捐款給林昶佐，但在林發表「惜柯論」後，甚感失望。台灣民族黨主席蔡金龍受訪時說，柯文哲去年底高倡「兩岸一家親」，惹出國安講稿疑雲，當時民進黨還未與柯分手，民進黨市長參選人難產、前副總統呂秀蓮參選態度不明時，台灣民族黨等獨派系統一度想支持林昶佐參選台北市長，集中不滿「兩岸一家親」的獨派選票，如今他對林的發言失望，但看在林是年輕人，也不想太多批評，只能嘆原本大家的期待現在「攏去了了」。

台灣獨立建國聯盟主席陳重光近日也於臉書說，台灣人的權利及尊嚴不能被忽視、不能被犧牲；為了選市長、選市議員，而與敵人眉來眼去，甚至已壓迫台灣人的自我意識表現，向敵人示好的人或團體，絕對會被台灣人唾棄，並呼籲時代力量、林昶佐醒來吧！

社民黨召集人范雲說，林昶佐「惜柯論」後的第二篇文章，如果連時代力量主席黃國昌、立委徐永明都看不懂，誰還會看得懂？社民黨不是柯粉、也不是柯黑，但無法接受犧牲國格尊嚴還要談「兩岸一家親」，林已被外界質疑，不解為何還要再給柯文哲補考機會？