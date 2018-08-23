〈台北都會〉兩岸立場反覆 時力選將各唱各的調

2018-08-23

林昶佐臉書發表「惜柯論」

〔記者蕭婷方、郭安家／台北報導〕時代力量一向主張台獨，並曾公開反對柯文哲「兩岸一家親」立場，不過，時代力量立委林昶佐近日在臉書發表「惜柯論」為柯緩頰，引發外界質疑，更因此造成內部爭論，時隔三日，林昶佐昨藉由薩爾瓦多與台灣斷交一事重申反對「兩岸一家親」立場，還公開要柯說明未來兩岸城市交流態度。時力人士表示，時力內部已產生是否親柯的選舉路線之爭，五名市議員參選人步調不一，連雙北選戰策略也因柯產生分歧，林此舉試圖在時力既有台獨架構下進行路線上微調，為北市選情撐開空間，卻反將內部問題搬上檯面。

又重申反對兩岸一家親

年底台北市議員選舉，時代力量在藍綠兩大黨的夾擊下推出五位參選人，但親柯與否卻出現分歧。時力松山信義區參選人吳崢曾公開反對柯的「兩岸一家親」、在北農事件上公開支持北農總經理吳音寧，因此成了「柯黑」。吳崢昨受訪時僅表示，兩岸立場上仍秉持初衷，柯市府提出好的政策仍會大力支持，「但選戰就儘量靠自己」。

出現親柯與否路線之爭

但時力港湖選區參選人蕭新晟，與中山大同選區參選人林亮君競選總部成立時，不僅邀請市長柯文哲出席，還互動熱烈；而士林北投選區參選人黃郁芬七夕也在臉書上發表與「學姊」黃瀞瑩親密互動的影片，學姊事後接受媒體訪問還公開力挺，稱與黃「想法與理念接近」。黃郁芬昨受訪時說，就事論事的監督市政，應該是我們跟柯市長最合理的互動關係。

據了解，時力原定調與柯互動為「地方層級選舉不談兩岸、僅在市政上合作」，時力會在政見上與柯配合，例如公宅、托育等政策，藉此切割柯的兩岸論述。

但有時力黨內人士直言，外界藉由時力與柯合作程度檢視黨的兩岸路線是否動搖，隨選戰越近外界更加放大檢視，已成黨內路線分歧的隱憂，檯面上不談，卻讓議員選戰特別難打。

議員參選人「選戰靠自己」

另一方面，由於柯文哲的「外溢效應」，時力黨內人士表示，時力主席黃國昌負責操盤新北市選情，反而十分積極要與柯合作，「一個黨，光雙北與柯合作的選戰策略就鬧分歧。」

時力人士指出，林昶佐近期的言論原意要為時力與柯合作的模式選情撐開討論空間，反讓外界放大檢視時力的兩岸立場；雖然目前要以何種形式宣示對柯的支持與否，還沒有具體定案，但他認為，既然北市五位議員參選人與柯合作程度與路線都不一樣，乾脆讓各選區參選人自行決定。

對此，林昶佐昨說明，時力與柯都是要爭取年輕世代支持，但年輕人若又盲目支持柯的兩岸一家親，就會很危險，時力仍堅持台獨價值，自己是希望藉由系列文章理性討論黨與柯路線的異同之處，並堅定未來監督市府的立場，不希望被外界認為時力議員當選就會「被柯綁架」。

至於五位參選人選戰不同調，林昶佐說，每個參選人選區不同、關心的議題排序也不一樣，哪些議題想跟柯合作，只要大方向不違背黨的核心理念，黨部都尊重跟開放。