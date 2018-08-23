〈台北都會〉1日3爆 新莊登革熱累計16例

2018-08-23

〔記者賴筱桐、葉冠妤／新北報導〕新北市登革熱疫情持續發燒，市長朱立倫昨天上午到防疫熱區的新莊區瓊林里市民農園視察噴藥消毒工作，未料，衛福部疾病管制署下午又公布新莊區再添三名登革熱本土病例，累計全市已達十六例。

衛生局指出，昨天新增的三病例，分別是瓊林里的六十三歲女性（案十四）、西盛里的五十六歲男性（案十五）及四維里的五十九歲男性（案十六），在八月十八日、十九日分別出現發高燒、肌肉痠痛及骨頭痠痛等症狀，自行服藥仍未改善，二十日就醫經過登革熱快篩呈陽性而通報確診，三人目前的狀態穩定。

皆鄰近或出入瓊林路私人菜園

衛生局調查，案十五、案十六每天早上會到案十四住家附近的瓊林路私人菜園種菜，研判有地緣關係，其他接觸者無疑似症狀，總計全市目前有登革熱病例的里別，包括瓊林里、興漢里、建安里、海山里、西盛里與四維里，都在新莊區。

衛生局長林奇宏表示，案十五與案十六前往的瓊林路菜園，並非市長昨天視察的市民農園範圍內，而是在更北邊，新增的三個病例是實施化學噴消以前就發病，因周邊有許多鐵皮工廠、荒地及草地，衛生局已針對病例周邊半徑一百公尺進行孳生源清除與化學防治作業。

市民農園已封 擅入最高罰30萬

林奇宏說，市民農園耕作戶有兩百多名，預計封園兩週，管制進出並禁止農作物採收，園裡蔬菜不在有機食材供應鏈中，若發現不配合防疫措施而擅自入園者，將依違反傳染病防治法，最高可罰鍰三十萬元。

朱立倫昨天上午到瓊林里視察孳生源清除的噴藥消毒作業，他表示，有機農園因為不用農藥等化學藥劑，比較容易產生蚊蟲，再加上近日下雨，增加許多積水容器並降低噴消的效果，他強調防疫視同作戰，要求各單位及民眾都嚴陣以待，不要掉以輕心；對於目前已有民眾因為不配合入戶噴消或清除雜物而被罰鍰，朱立倫說，罰鍰目的是強制民眾落實配合除蚊防疫，對於拒不配合者就必須祭出罰則。