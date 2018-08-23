〈台北都會〉〈綠議員又被拒〉會勘大巨蛋 遠雄：市府未發文

2018-08-23

市府：遠雄未回應是否同意現勘

〔記者郭安家、鍾泓良、周彥妤、沈佩瑤／台北報導〕台北大巨蛋十九日失火冒煙，民進黨台北市議員昨第二度現勘，在烈日下乾等廿分鐘仍遭拒入，反觀丁守中及國民黨籍市議員今年四月卻能會勘大巨蛋園區，民進黨議員質疑台北市政府採雙重標準、有不可告人之處？北市府官員昨答覆，是因遠雄未回應是否同意議員現勘；但遠雄企業團發言人楊舜欽卻說明，完全沒有接獲主管機關發文告知議會昨有會勘需求。

民進黨台北市長參選人姚文智在臉書說，柯文哲於八月十三日在議會專案報告答應「議員可以去現勘了」，國民黨議員可帶媒體大陣仗現勘，遠雄還備妥工地帽，事後丁守中陣營還拍成競選影片，反觀民進黨議員要現勘就窒礙難行，難道柯四年前的公開透明政見有顏色黨派之分？

民進黨議員謝維洲本週一發函都發局要求緊急現勘，但在大巨蛋門口被工地保全擋下；隔天建管處解釋，工地是私有部分，「建築法」並未規定公務機關以外的人可否進大巨蛋。

昨天，民進黨市議員李慶鋒、謝維洲、阮昭雄、劉耀仁、顏若芳、簡舒培，透過黨團第二度發出會勘通知，走至大巨蛋門口依然被保全擋下，在烈日下乾等廿分鐘，劉耀仁問保全「上頭有沒有交代誰可進入工地」？保全很誠實回應，只有都發局人員可入內。

李慶鋒氣得大罵北市府事前竟未聯繫，體育局參議李戎威聲稱「遠雄還沒回應」。李慶鋒質疑，市府束手無策，如何讓人相信大巨蛋案絕不放水？阮昭雄痛罵，遠雄不甩北市府，市府公權力蕩然無存。乾等廿分鐘、一陣溝通後，遠雄終於打開工地大門，但只引導進工地帳篷，無法進園區建物內部，只能遠望大巨蛋。

藍議員進得了 市府遭質疑雙重標準

劉耀仁、簡舒培、顏若芳質疑，今年四月十日國民黨市議員王鴻薇等人可入內現勘大巨蛋，甚至還帶著非公職身分的丁守中進去，為何民進黨議員無法進入？難道有什麼不可告人之處？

遠雄企業團發言人楊舜欽受訪回應，未接獲主管機關以正式函文告知議會想來會勘，工地正實施構台拆卸工程，相當危險，工地不是花園，是營造場所，除主管機關外一律謝絕參觀或其他活動，若主管機關認為有必要會勘，應有正式函文。

為何四月十日國民黨、丁守中可會勘？都發局表示，當時並未幫國民黨發會勘通知，應是議員發文給遠雄。但國民黨議員助理說法不同，指當時是提早一週發會勘通知給都發局辦理；柯文哲昨受訪時推說，這要問建管處，未做回應。