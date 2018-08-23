〈台北都會〉建議款變配合款 議員轟市府抹黑

2018-08-23

主計處提供3年數據給網站

〔記者郭安家／台北報導〕有些地方議員握有「工程配合款」，由議員指定工程內容，形同私人支配的空白支票，長期為人詬病，但台北市政府早已無此慣例；零時政府g0v日前欲調查各地議員的「配合／建議款」總金額，並請各縣市主計處提供數據，但台北市政府主計處竟將議員這三年來對市政建設的建議、議員為民眾反映的陳情事項，都列入「配合／建議款」，台北市各黨派議員群情激憤，昨於議會大會群起砲轟，痛批主計處作法不當，使外界誤會台北市政府有給議員「工程配合款」，此舉嚴重抹黑、醜化議會，形同在選前當台北市長柯文哲打手。

北市議員早已無工程配合款

民進黨台北市議員周威佑表示，許多縣市政府慣例上有不同額度的議員工程配合款，形同地方政府開空白支票給議員，由議員自由決定如何使用，弊端叢生，但台北市政府現已無此慣例，台北市主計處卻在該網站詢問時，將議員過去審查預算、政策監督時的建議事項，列成「配合／建議款」，讓外界誤認台北市議員也有「工程配合款」，根本混淆視聽。

新黨台北市議員陳彥伯說，曾有廠商問他有無工程配合款？他多次說明沒有，對方仍不相信；如今主計處用錯誤名目的數據，使外界誤會台北市有「工程配合款」，簡直是在陷害議員，使廠商反過來質疑議員是「明明有錢卻不配合」。

議員批混淆視聽、醜化議會

民進黨台北市議員李建昌說，外縣市的「配合款」，是社會負面觀感，他上週「拜託」捷運局加速東側南北向捷運系統進度，或將市民、里長的地方建設建議反映給北市府，難道就要被主計處列為議員的「配合款」嗎？

民進黨台北市議員王世堅質疑，主計處在選舉當下做柯文哲打手，用混淆視聽、子虛烏有的項目，抹黑、攻擊議會；陳彥伯也認同此觀點，認為若相關數據丟給網軍，恐變成網路文章羞辱議員。

國民黨台北市議員汪志冰說，從沒聽聞台北市有「建議／配合款」，選舉到了，若有人以此操作網路假新聞，就因北市府提供錯誤資訊，主計處若不澄清，議會將全面杯葛台北市政府明年度預算。

主計處：非工程配合款 屬建議事項

台北市主計處長梁秀菊昨解釋，主計處提供的「配合／建議款總花費」數據，並非外縣市的「工程配合款」，而議員的建議事項，經過各局處參考採納後，再由主計處彙整統計所參採的建議項目，屬於「建議事項辦理情形」。

但議長吳碧珠質疑，梁秀菊越講越模糊，事實上台北市現在根本沒有「工程配合款」，只有議員向北市府提出政策建議事項，每個議員都有建議權，主計處不能將建議項目累積、換算成金額，掛在議員身上；且公布的數據顯示每個議員「配合／建議款」額度不同，還會造成議員之間角力、內部不和。