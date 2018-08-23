〈台北都會〉創意普度祭品 卡通名角賣萌

2018-08-23

寶可夢、迪士尼 看牲結合潮流

〔記者邱書昱、葉冠妤／新北報導〕農曆七月鬼門開，提供「好兄弟」享用的祭品很有看頭，新北市各大廟宇近日舉辦中元普度豎燈篙、遶境祈福、放水燈等活動，樹林區鎮南宮的供桌竟出現寶可夢、迪士尼卡通的看牲供品，讓「好兄弟」飽食佳餚之外，也能欣賞食藝創作。

農曆七月，各地都辦理普度法會祭拜「好兄弟」，除了常見的豬公、三牲、素果，有些宮廟還準備了以麵粉、糯米製成各種魚蝦鳥獸、吉祥圖案等觀賞用的牲禮，稱為「看牲」或「看桌」。

鎮南宮總幹事彭員華表示，每天在固定時段就有近百人湧入廟前廣場「抓寶」，一問之下才知廟前就是寶可夢的道館，於是今年結合潮流，將寶可夢的呆呆獸、卡比獸，迪士尼的米奇、唐老鴨等，手捏製成看牲，增添宗教民俗活動樂趣。

近200宮廟 將捐贈供品扶弱

民政局表示，農曆七月，新北市有多達二三三間宮廟提供中元贊普服務並舉辦超度法會，其中有一九五間宮廟會將普度供品轉贈低收入戶、育幼院、實物銀行等弱勢家庭或社福機構，去年共送出十萬斤白米，透過每年的中元普度，讓愛心綿延。

另外，八里區龜馬山紫皇天乙真慶宮主奉玄天上帝，主委陳文清表示，每年舉辦盛大的慶讚中元普度後，都將供品捐給市府「實物銀行」，今年捐贈兩千斤白米及大批民生物資包，請社會局轉給新北市弱勢家庭。

市府社會局長張錦麗表示，新北「實物銀行」二○一一年開辦，結合各團體、宮廟、企業及善心人士的力量，截至今年七月止，已媒合約十四億元的愛心物資、超過二二七萬人次受益；以去年為例，四百多捐贈單位就有八十個是宗教團體，帶來溫馨的暖流。