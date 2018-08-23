〈台北都會〉雞籠中元祭主普壇開燈 今迎斗燈遶境

2018-08-23

上萬燈飾 照亮中正公園夜空

〔記者林欣漢／基隆報導〕已傳承一六四年的「雞籠中元祭」，名列交通部觀光局「台灣十二大地方節慶」之一，今年輪值主普的賴姓宗親會，昨晚在基隆中正公園主普壇舉行「開燈放彩」儀式，在璀璨的煙火中，主普壇超過一萬盞的ＬＥＤ燈泡大放光明，照亮中正公園夜空，成了夜間最顯眼的地標，將持續至中元祭活動結束。

「雞籠中元祭」從清朝咸豐五年創辦迄今已傳承一六四年，肇因於清代漳州人、泉州人械鬥不斷，雙方後來協調以「賽陣頭」代替「打破頭」，延續至今，參與中元祭的宗親主普，也從最早的十一字姓擴大到現在的十五字姓輪值。

明天放水燈遊行 賴揆將參加

昨晚開燈放彩後，今（廿三）日下午一點，在基隆市區有迎斗燈遶境，由各宗親會館的斗燈繞行市區，再安置到忠二路的慶安宮，沿途有熱鬧的陣頭表演；明晚六點半，重頭戲「放水燈遊行」登場，各式花車、陣頭和表演團體在市區遶境，深夜十一點在望海巷施放水燈頭，相傳水燈頭漂得愈遠，接引的孤魂就愈多，該姓氏的子孫在今年就愈興旺。今年適逢賴姓主普，行政院長賴清德將於明天到場參加。

基隆市文化局指出，主普壇早期設在高砂公園，每年臨時用木料搭建裝飾，費時費力又費財，後來各姓氏代表決議在忠四路（現為基隆廣播電台）撥地興建鋼筋水泥的主普壇，壇高三層，從一九二九年啟用，但在二次大戰時被炸毀；國民政府來台後，各宗親再集資修建，後來市街繁榮，每逢祭典道路阻塞，一九七一年再遷建至中正公園現址，壇前可展望基隆市區及基隆港美景。

開燈儀式從昨晚六點開始，下午已湧入人潮，等待主普壇萬燈齊放的一刻。道士們在主普壇前施法淨壇、誦經祝禱後，由輪值主普的賴姓宗親會主委賴虹寧、市長林右昌、議長宋瑋莉共同點燈，逾一萬顆燈飾瞬間亮起，把主普壇點綴得金碧輝煌，現場民眾紛紛拿起手機拍攝美麗的畫面。