〈北部〉風波不斷 監委要查興中案

2018-08-23

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣興中國中校舍風波爭議不斷，監察委員王美玉申請自動調查，要了解縣府作法是否符合法律程序？宜蘭縣代理縣長陳金德回應，對王美玉人品有信心，這樣的調查結果，絕對比縣府對外說明還要有公信力，縣府樂意接受。

王美玉要調查，宜蘭縣府處理校舍強制接管目的、程序及手段，有無踐行正當法律程序？有無侵入校園自主界限？有無罔顧學校師生權益？處理過程有無違失？

陳金德︰比宜縣府說明還有公信力

對此，陳金德說，縣府樂意接受監委調查，相信絕對有一個客觀結果，現在普遍少子化，縣府清點餘裕空間是否合法？相信經過調查，可以向外界澄清，這比縣府自己對外說明會更清楚，更有公信力。

至於興中國中校長李俊緯拒絕簽名點交餘裕空間，陳金德要求調查議處，引起外界質疑與反彈；縣府重申，李俊緯引用縣議會沒有拘束力的決議，函文縣府並抗命，不確實清點學校餘裕空間，將依違反公務員服務法議處。

少子化問題嚴重，依據宜蘭縣一百所國中小學回報，目前餘裕教室約有千間，縣府教育處指出，學校回報後還要再作進一步盤點與確認，縣府會派員訪視，相關作業將在十月二十日前完成，餘裕教室會協助活化，空間會提供出來讓民眾申請使用，例如托嬰中心及非營利幼兒園等，都是選項。