〈北部〉秋節禮訂單僅1成 社福團體愁

2018-08-23

〔記者王錦義／花蓮報導〕近年中秋節送禮習慣改變，加上糕餅、手工藝品等商品，還要與全台網購、實體業者競爭，花蓮縣許多社福團體及庇護工場經營的秋節禮盒更加困難，至今八月中旬多數機構訂單仍僅一成多，讓許多機構憂心秋節禮盒的募款成效不佳。

樂道庇護商店員工 學習產品包裝

花蓮在地名產業者阿美麻糬，昨天特別安排黎明教養院樂道庇護商店的庇護員工，到阿美麻糬中央工廠擔任一日月餅作業員，教導商店員工如何進行秋節禮盒產品包裝，阿美麻糬也捐贈一百盒「金采新意」中秋禮盒給樂道庇護商店，希望降低機構的成本，增加銷售營業額。

黎明庇護工場指出，月餅禮盒前年販售金額約達二百多萬元，尚可維持整體工場營運，去年訂單卻降了四成多，讓原本有卅多名身障員的庇護工場，僅剩廿多人，今年訂單銳減，期盼善心人士能及時伸出援手，讓身障者以愛心製作的中秋禮盒能有出路，持續給予他們支持的力量。

主動出擊 打電話宣傳、發送訂單

由於今年各社福機構秋節禮盒銷售狀況都很差，縣府社會處在日前透過法律扶助基金會舉行的愛心園遊會，邀請黎明、樂道身心障礙者庇護商店、畢士大教養院、安德啟智中心、縣內的肢體傷殘福利協進會、自閉症協會、脊髓捐傷福利協進會等展售，但銷售量仍未見起色。

有社福機構就指出，過往都有大企業下訂單，但今年多詢問卻沒有下文，寄商品訂購單給過去的往來客戶參考，仍是石沉大海，截至八月中旬，都還是只有一成多，只能持續主動出擊撥打電話宣傳，也會積極發送訂購單增加買氣，希望能夠提高接單率。