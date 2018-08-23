〈北部〉風城古蹟活化 融入藝術文化

2018-08-23

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市古蹟、歷史建築多達六十處，市府採取「給它身分、修復它、活化它」三部曲，重新連結古蹟與城市，其中修復古蹟活化再利用是最重要的一環，新竹市採取委外營運活化，或透過公部門安排藝術與展演，讓民眾與古蹟相遇，為城市與古蹟注入新的文化激盪。

新竹市第一件古蹟委外為辛志平校長故居與李克承博士故居，開放古蹟讓市民進入體驗，還可享受在古蹟內、坐在古典家具上喝咖啡的悠閒氛圍，可說是古蹟活化再利用典範。

公部門辦活動招人氣

已九十一歲的國定古蹟「新竹州廳」新竹市政府，去年九十週年導覽及參觀體驗活動，吸引不少市民進到市府內，了解建築構造及歷史文化，是市府辦公場所首次對外開放；八十五歲的影像博物館也透過各種影展及電影器材展示，讓市民了解影博館的歷史地位；中央路的美術館更引進當代美術展演，成為年輕藝術家及新藝術相互激盪的場域，這些都是透過公部門的活化，讓古蹟重現生機。

委外營運開咖啡館等

新竹市府去年爭取到六大古蹟、歷史建築的修繕經費，其中將軍村圖書資訊園區委由厚食聚落經營，南大路警察宿舍委由橡實集團經營，少年刑務所演武場的委外朝非營利幼兒園、咖啡館或道場、創藝文化園區等方向規劃，中央路警察局高等官舍規劃為新竹故事館，希望呈現竹市三百年來的歷史進程。

至於私有古蹟新竹州圖書館所有權人新光人壽集團，將以複合式書店與文旅表演呈現，鄭氏家廟「進士第」也可望適度開放。