〈北部〉桃機工安意外 泛亞被罰30萬

2018-08-23

檢初判疑邊坡防護不足肇禍

〔記者姚介修、鄭淑婷、李容萍、周敏鴻、鄭瑋奇、李雅雯／連線報導〕桃園機場WC滑行道遷建及雙線化工程，廿一日發生重大工安造成三名工人死亡，桃園地檢署檢察官吳靜怡、陳師敏昨上午前往現場勘驗，初判肇禍主因疑為邊坡防護不足；勞動部長許銘春也到場向罹難者家屬致哀，家屬痛批工程現場根本沒有工安設施，出事後也無人通知及派員協助。

2人交保 勞動部勒令停工

檢方勘驗後傳訊上下游包商泛亞、天江工程及監造的台灣世曦工程顧問公司等七名相關人員，訊後認為泛亞五十六歲楊姓專案經理、天江六十歲張姓工地主任涉犯業務過失致死罪嫌，各以五十萬元交保並限制出境、出海。勞動部職安署昨也勒令現場停工，依職安法規定開罰承攬廠商泛亞工程卅萬元，並將泛亞工程負責人張文城、天江工程負責人江俊達的姓名及其事業單位名稱公布於職災地圖。

交通部高速公路局第一新建工程處處長陳澤仁指出，由於施工的管路下方就是機場捷運，若架設Ｈ型鋼樑作擋土牆支撐，恐影響機捷結構，但即使如此，開挖時也應採較寬、更平緩的坡度，並以噴凝土加上網子以保護工地與人員，然而施工單位卻便宜行事，沒有施作防護措施，開挖角度也過於垂直，深度達四公尺，加上連日的陣雨導致土壤濕軟，最後釀成坍塌意外。

高公局指出，施工廠商泛亞未依規定於開挖前提報擋土設置計畫，監造單位台灣世曦公司與督導者卻讓廠商施作，雙方都需負責，將依契約內容追究責任，對廠商罰款或是扣工程款，也會進行內部檢討。

檢方已調閱設計圖、施工圖、開挖面積等資料究責，昨相驗發現罹難三人身上都有明顯壓痕，初判是遭重物壓傷致死，遺體已發交家屬處理。

三名罹難者家屬昨天上午在現場看到泛亞的主管，忍不住大聲責罵：「你們的工安設施在哪？」罹難者朱寶泰的妻子帶著兩個兒子到場（見圖，記者姚介修攝），許銘春致贈慰問金時，一度遲疑要不要接下，還無法接受先生發生的意外；罹難者陳尚元的哥哥含淚痛訴：「再怎麼賠償與追究責任，弟弟也回不來了！」

許銘春表示，勞動部已協調桃園市政府啟動ＦＡＰ機制（職業災害勞工個案主動服務計畫），提供後續慰問及權益協處事宜。