〈北部〉前楊梅市長轉農 「市長梨」好滋味

2018-08-23

平地梨寶島甘露 甜度約12到14度

〔記者許倬勛／楊梅報導〕前楊梅市長彭聖富離開公職後，在楊梅富岡地區種植「寶島甘露」品種水梨有成，上月雖碰瑪莉亞颱風，幸未影響產量及好品質，近日收成，民眾紛紛搶購好口碑的「市長梨」。

四年前彭聖富卸任楊梅市長職務後，跟著原來就經營果園的弟弟彭聖台一起種植水果，還將果園取名為富梨園，彭聖富說，「寶島甘露」屬於平地梨，不但果粒大、水份多，且有獨特的甘蔗滋味，不會輸給高山梨，吃過的人都讚不絕口。

彭聖富分享栽種秘訣 邀農友轉作

楊梅區農會於二○○九年成立水梨產銷班，由台中農改場傳授嫁接與栽培技術，專種平地梨，該班目前有廿名農友，集中富岡及高山頂地區，種植面積約六．五公頃。彭聖富說，平地梨是高經濟農作，一甲地每年獲利近百萬元，比起稻作每甲地獲利不到十萬元好得多，楊梅農友們可考慮轉種，他樂於分享栽種秘訣，絕不藏私。

今年收成的水梨，甜度約十二到十四度，果實的重量從十六兩起跳，最重的更達二至三台斤。彭聖台說，水梨的價格依果實大小不同，愈大顆的價格愈高，他精挑細選品質最好的包裝成「楊梅市長梨」，一盒兩粒裝售價一千元。

彭聖台說，每年八月是平地梨的收成期，他的果園有一甲一分地，已採收約一萬台斤，還有兩分地未採，產量比去年同期還好，近期會陸續採收。

彭聖富分享說，他離開公職後，每天清晨五點起床後，就到果園照顧水梨，享受農忙生活，也當成運動健身，過去從政時精神壓力大，現在生活單純，而照料水梨就像照料孩子，雖然辛苦卻是甜蜜的負擔。