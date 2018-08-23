〈北部〉宜蘭熱門景點鄰墓園 鬼月「毛毛的」

2018-08-23

〔記者張議晨／宜蘭報導〕墳墓給人陰森詭異感覺，有著「生人勿近」印象；但宜蘭縣很多風景區，像是人氣極夯的龍潭湖，旁邊就是礁溪鄉公墓；近年火紅的網美打卡點蜊埤湖，隔壁是員山福園。櫻花陵園景色絕美，當地就是墓園。很多外地遊客到了才知道，在農曆七月「鬼月」的這個時候，總是覺得「毛毛的」。

礁溪龍潭湖旁邊 就是公墓

宜蘭縣是觀光大縣，每年吸引八百多萬人次觀光客造訪，許多深受遊客熱愛，頗受部落客、網美喜愛的打卡、拍照熱點，其實一旁就是塊「福地」。每年吸引五十餘萬人次的龍潭湖，抬頭望向山頭，就是礁溪鄉第一公墓；走在環湖步道，一旁也可見到墓碑矗立在草叢裡，湖光山色景緻迷人，但隨夜色降臨，也顯得陰森。

礁溪櫻花陵園 就是墓園

除了龍潭湖，來自屏東的程姓遊客，經宜蘭友人建議，日前與家人到礁溪櫻花陵園遊玩，他們不知這是墓園，一行人沿著「渭水之丘」往上走，蘭陽平原美景盡收眼下；後著，對著排列整齊的石板瞧，才發現櫻花樹下的石板原來是「墓碑」，一陣雞皮疙瘩後就快快下山；他們說：「還好上去時是早上，若傍晚或晚上前往肯定嚇死。」

員山蜊埤湖旁邊 也是「福園」

下山後，程姓遊客等人轉往員山鄉蜊埤湖，這是近年來很夯的網美打卡景點，群山環繞、湖水澄澈；但前往當天正巧是出殯吉日，湖邊一旁的福園（宜蘭殯葬管理所）「熱鬧」滾滾。在湖邊稍坐，抬頭望去竟是座座墳頭。程姓遊客苦笑，以後網路景點，得要先查查是不是先民「寶地」。

其實，今年四月啟用的壯圍旅遊服務園區，南、北兩側也是「亂葬崗」；南側在廿多年前完成遷葬，但北側依然看得到部分墳頭；壯圍鄉長簡文魁說，墳墓陸續遷葬後，已擺脫過去亂葬崗形象。