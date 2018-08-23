〈北部〉苗縣明年融資額度8億 民憂縣政難推

2018-08-23

攸關工程請款 標案恐無人問津

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府因舉債爆表、財政困窘，一度無法支付廠商工程款，甚至曾發生包商集結苗栗縣府廣場前抗議，後來縣府透過行政院財政部協助，與台灣銀行建置融資平台，不過，這個融資平台明年度竟然僅有八億元、後年餘四億元，讓外界擔憂融資額度太低或不足，恐會影響縣政推動。

苗縣府財政處回應，今年尚未使用的額度可延至明、後年使用，若屆時融資額度不足，會繼續努力與財政部、台銀協商，爭取更多額度以利推動縣政。

苗縣府因財政困難，無法支付廠商工程款，因而與台銀訂定「財政部協助苗栗縣政府建立融資調度平台專案計畫」，等於廠商向台銀申請款項。廠商先取得苗栗縣府的付款憑單，再向台銀申請融資，但廠商必須自行負擔百分之四利息。

縣府：融資用完會再積極爭取

苗縣府財政處指出，至去年，縣府共爭取到八十四億元額度，但去年底額度用罄，再向台銀爭取到三年、共四十五億額度，去年底先已使用新核撥四十五億中的六億，今年度迄今額度已經使用約十二億，剩餘十五億餘元。

明、後年融資平台餘額分別只剩八億元、四億元，由於融資平台主要是針對工程案廠商請領款項，若額度太低恐怕造成許多建設案工程停擺，也讓外界擔憂是否會影響縣政推動？

針對明、後年餘額太少是否影響工程案發包，財政處說，今年額度目前尚餘十五億餘元，若未使用完，可以延至明年。

至於今年額度為何比明、後年高出許多，與選舉年是否相關？苗縣府財政處指出，這是與財政部、台銀協商的結果，並非苗縣府單方面就可決定。

苗栗縣融資平台專案啟動後迄今已有一萬六千四百餘筆廠商請款紀錄，有不願具名的廠商說，若融資額度太低甚至不足，苗栗縣許多工程案恐會流標、無人問津，後果影響深遠。