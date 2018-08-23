〈北部〉長者過馬路 按鈕綠燈延長15秒

2018-08-23

榮總桃園分院前路口設置

〔記者謝武雄／桃園報導〕考量行動不便民眾或年長者因步行速度緩慢，過馬路時常因號誌變換而被卡在路中央、進退不得，市府交通局為此在台北榮民總醫院桃園分院前的桃園區成功路三段路口，設置「延長行人綠燈秒數」裝置，只要按鈕就可讓綠燈延長十五秒，讓不便者能夠有足夠時間從容通過馬路。

這套「延長行人綠燈秒數」裝置，也規劃於中壢區中壢高中前的中央西路、三光路口，新屋區衛福部桃園醫院新屋分院前三民路、新福二路口，龍潭區敏盛醫院前的中豐路口設置，若成果良好，將在全市重要路口擴大推廣。

若成效佳 擴大到全市重要路口

交通局長劉慶豐表示，醫院、學校周邊等路口是行人穿越時間需求較高的區域，以榮總桃園分院前成功路三段路口為例，綠燈時間為廿五秒，一般民眾雖然有足夠時間穿越路口，但對前來就醫的行動不便者與年長者來說，時間就不夠用，行人綠燈若能延長十五秒後，過馬路時間可達四十秒，對行動不便者及年長者是一大福音。

劉慶豐強調，「延長行人綠燈秒數」號誌是要讓行動緩慢者、年長者可以從容地通過馬路，希望一般民眾不要隨意按壓，以免影響其他民眾的通行權益。

劉慶豐說，除「延長行人綠燈秒數」號誌，交通局對行人穿越大型路口也有友善措施，例如，桃園區中正路、復興路口會於假日時，四個路口同時亮紅燈，讓行人可以四十五度角方式穿越對角的馬路，不必等候兩個紅燈，大幅縮短過馬路時間。