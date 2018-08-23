〈中部〉盧秀燕發言人臉書爆粗口 網友砲轟

2018-08-23

〔記者張菁雅、陳建志／台中報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕發言人蔣豐懋，在新北市議員參選人陳偉杰臉書與網友槓上，並爆粗口，被人截圖上傳ＰＴＴ，網友紛紛砲轟。蔣豐懋除了道歉，也強調是個人行為，盧秀燕已嚴厲斥責他，並要求他好好檢討。

被「老闆」嚴厲斥責 蔣豐懋道歉

陳偉杰在臉書表示，「蔡英文總統其實去的是買票就能去的太空博物館，根本不是去ＮＡＳＡ」。這番話遭到ＮＡＳＡ太空食物研究室主任郭正光留言打臉，媒體也有所報導。

蔣豐懋接著在陳偉杰臉書留言相挺，卻爆粗口「╳你媽的不去譴責為什麼斷交，反而來嘴陳偉杰的發文」。

網友抨擊，蔣豐懋的行徑太誇張，完全沒有政治人物發言人的自覺；況且，不管是談論什麼議題，發言人到處亂講話，難道盧秀燕不用道歉嗎？還是想要切割？

蔣豐懋表示，對於個人情緒性字眼造成閱聽人不適，他深感抱歉，也不會再犯。盧委員在知道這件個人行為後，嚴厲斥責他，要他好好檢討，並且說了重話。

另外，盧秀燕昨前往霧峰菜市場拜票，親切和攤商及民眾握手，並說過去擔任省議員，來到霧峰有回娘家的感覺，除批評民進黨執政經濟差，對於近日多處出現淹水，呼籲市府平時要重視整治、清淤，並希望林佳龍市長在剩餘的三個月任期「應該要把螺絲上緊」，好好治理市政。

市府新聞局長卓冠廷表示，林佳龍市長上任以來，薪資成長率居六都第一，今年上半年失業率為全國最低；市府積極治水及改善易淹水地點，日前豐原大道八段民宅淹水，是因強降雨及廠商未依標準作業開啟排洪閘門，民眾若有損失，也會由市府向廠商索賠。