〈中部〉違法選舉廣告增加 歐巴桑聯盟抗議

2018-08-23

促設公共看板、訂定自治條例規範

〔記者張菁雅／台中報導〕歐巴桑聯盟曾於八月三日到市府抗議違法選舉廣告看板充斥，廿二日再到市府請願，認為違法選舉廣告看板不減反增，她們三度「翻桌」，要求市府依法行政，並建議設置公共選舉看板、訂定選舉廣告物自治條例。

歐巴桑聯盟表示，上次到市府抗議至今超過半個月，違法選舉廣告看板不但沒有減少，還越掛越多，不僅影響市容及安全，也造成選舉不公。這是她們要「翻桌」的原因之一，要求台中市選委會應主動介入。

另外，歐巴桑聯盟發現，六都之中，台北市及台南市均制定選舉廣告物自治條例或管理規則，台中的選舉廣告物管理自治條例於二○一○年廢止後，沒有重立新法，她們要求市府應訂定台中市選舉廣告物管理法規，對選舉廣告物做出合理規範。

歐巴桑聯盟也指出，日本對選舉海報尺寸、期間、地點皆有規定；加拿大的選舉看板則可架設在公車候車亭、資源回收站、腳踏車租借點等處。她們要求市府及市選委會，應積極提供公共選舉看板給所有候選人。

都發局表示，選舉廣告物設置型態多元，涉及道路、交通、環保及建築等法規，因此各局處依權責分工處理，同時也評估是否訂定選舉廣告物自治條例或辦法。

針對違反建築法的選舉廣告看板，今年一月至八月中旬已查處七百零八件；選舉期間則依選罷法規定，應於投票日後七日內拆除。至於設置公共選舉看板，台中市選委會表示，選罷法未有明確規範，目前仍由候選人依廣告物相關規定申請設置。