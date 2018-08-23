〈中部〉日眾議員︰ 不能容忍中國打壓台灣

2018-08-23

自民黨青年局長率團拜會市府

〔記者張菁雅／台中報導〕日本自由民主黨青年局長、眾議員鈴木馨祐昨率團拜會台中市政府，鈴木重申「不能容忍中國打壓台灣」。台中市長林佳龍特別感謝他聲援台灣，強調中國的打壓不會讓台灣在國際社會消失，也期盼台日持續在民主自由等方面，進行長遠而穩固的交流。

自民黨青年局是日本和台灣交流的重要窗口，鈴木馨祐以自民黨青年局長的身分率團訪問台灣，針對台灣與薩爾瓦多斷交，他前晚公開表示，台灣被中國打壓，國際社會生存空間受到威脅，不能容忍中國這些做法。

訪問團昨上午到台中市府，林佳龍一開始先感謝鈴木馨祐為台灣發聲，他也強調，中國的打壓不會讓台灣在國際社會消失，盼台日持續以民主自由、城市治理、青年領域等三方面，進行長遠而穩固的交流。

林佳龍︰盼台日持續穩固交流

鈴木馨祐重申「不能容忍中國打壓台灣」，他也說，不僅日本、甚至西方國家，都希望台灣持續往民主體制、自由貿易等方向努力。鈴木同時肯定林佳龍在城市治理的規劃，讓台中不僅人口數超過高雄，更扮演台灣發展引擎角色，希望藉由此次訪問，跟台中有進一步的交流。

另外，台中花博將於十一月三日展開，林佳龍向訪問團介紹，此次花博將有名古屋市、長野縣駒根市等十一個縣市或單位來台參展，台中市也規劃於明年八月舉辦國際運動會，希望透過兩項國際盛會，使台日關係更緊密。