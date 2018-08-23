〈中部〉申請國際暗空公園 合歡山擬訂照明管理辦法

2018-08-23

〔記者陳鳳麗／南投報導〕合歡山申請成為國際暗空公園，南投縣府委託台北市天文協會提供「合歡山暗空公園照明燈具管理辦法」範本，最後經縣務會議通過即可實施，而該辦法將對鳶峰到小風口沿線的室內外燈光、移動燈光都有明確規定，包括：入夜後汽車不能開遠光燈、禁用強光手電筒…等多項規定，將是國內首套公園照明管理辦法。

南投縣府觀光處長王源鍾表示，上月向國際暗空協會（IDA）送件，申請合歡山成為國際暗空公園，日前IDA回文，除要求補充資料，也希望能將公園內人造光源管制予以法制化，因此委託台北市天文協會就IDA規定，提供照明燈具管理辦法的範本。

台北市天文協會提供的管理辦範本已提交縣府，縣府觀光處近日會進行討論，看有無要修正，討論後送縣府法規小組審查，最後再送縣務會議審議，通過後即可公布實施。

北市天文協會提供的管理辦法，對室內、室外和移動光源都有規定，而公園內以道路為中心線往外推、左右各五百公尺都受規範。移動光源的管制，除停車內禁設路燈，停妥後關掉車燈，車行不能用遠光燈，觀星拍照遊客不能用強光手電筒（初始流明五百以上稱強光）。

該辦法也規定，室內照明量大時要用窗帘遮不讓光源外洩，室外照明初始流明大於五百就要完全遮罩。

至於發光標示牌除找路或識別者除外，否則天黑後一小時到天亮前一小時不得使用。投射燈、看板都禁用向上投射燈光。