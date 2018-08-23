〈中部〉來濁溪搶水 林內邀體驗百年文化

2018-08-23

〔記者詹士弘／雲林報導〕農委會水保局南投分局為推動友善鄉土的環境意識，今年以「農村四季．生命之歌」為主題，將在林內鄉烏塗社區舉辦「濁溪搶水文化節」，並結合流域中上游特色食材，搭配林內的景點，邀民眾九月十四、十五日到林內，重溫搶水歷史情境。

烏塗社區9月14、15日舉辦

水保局南投分局長陳榮俊表示，濁水溪是台灣最長的河川，百年來從攔水灌溉到引水發電，見證台灣農業與工業發展，早年水利技術不純熟，先人為了在旱季引水灌溉，以竹編的「籠仔笱」在溪中層層堆疊成壩，形成林內獨特的百年搶水文化。

林內鄉長張維崢說，早年灌溉全靠「籠仔笱」引水，現在科技進步，「籠仔笱」已退場，年輕人大多不知這段歷史，水保局南投分局舉辦「搶水節」，可讓年輕一代緬懷祖先對這塊土地的用心，也讓學生與青年朋友了解早年引水灌溉的辛勞，懷抱感恩的心。

「籠仔笱」引水灌溉 體驗先人艱辛

烏塗村長曾勝棋說，搶水由來與烏塗社區的地理位置有關，昔日濁水溪沿岸沒有堤防，洪水氾濫時，溪水夾帶大量泥沙沖積在烏塗，日治時代先人為導水入嘉南大圳、濁幹線等水利設施，製作大量「籠仔笱」疊在三號水門阻擋溪流，如果洪水沖損籠仔笱，就須重新安置，才不致斷水影響灌溉，形成當地特殊的「搶水」活動。

搶水節將於九月十四至十五日舉行，歡迎報名參加，期間民眾也可以參加濁水溪沿線各項活動，感受台灣農村風土人文、飲食文化與生態環境。