〈中部〉搶救日治派出所 東石造「港墘碑林」傳奇

2018-08-23

港墘派出所 兩樑柱異地重建

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣東石鄉港墘村於日治時期就已存在的港墘派出所，五年多前欲拆除重建時，地方爭取保留，因非歷史建築被打回票，村民選擇異地留存兩根「古衙門」樑柱，當地子弟、退休警官林柏賢將收藏的六十件書畫名作拓印在石碑擴充成「港墘碑林」，全程由港墘子弟出錢出力完成，可說是民間自力搶救老建築典範。

書畫名作拓印石碑 宛如美術館

歷經三年構思興建，「港墘碑林」於二○一五年底啟用，許多文人雅士慕名觀賞，前故宮院長馮明珠參觀後也讚不絕口。嘉縣副縣長吳芳銘日前參觀後表示，在此花三分鐘就可以看到溥心畬、江明賢、朱玖瑩、李奇茂等名家作品，值得細細品味，「港墘碑林」不僅是室外美術館，更是呈現在地故事的好地方。

擅長隸書的建築師陳哲卿說，一般室外石雕都採直立式，但最佳觀賞角度為七十五度，「港墘碑林」採人體造型一體兩斜面，讓大家更方便欣賞，他也提供自己兩件作品共襄盛舉。

民間捐錢出力 搶救老建築典範

林柏賢說，港墘村雖是千餘戶的大村莊，但鮮少保存良好的日治時期建築物，港墘派出所準備拆除重建時，地方人士呼籲保留與現代主體建築相連的日式派出所，但因日式派出所建於一九三八年，屋齡不到八十年，且建築沒有特殊性，無法登錄為歷史建築。

地方耆老原提議將整間日式派出所遷走，但工程費高達一百八十萬元，最後折衷將拆掉的「古衙門」兩根樑柱異地重建，選定聖心教養院旁台糖廢鐵道與嘉南農地水利會所屬的水利地，再由東石鄉公所與台糖、嘉南農田水利會協商出借合計約四十坪土地。

林柏賢表示，為保存兩根樑柱，須再建兩根柱子，經集思廣益，決定擴充規模，家住基地旁的陳哲卿二話不說，除運用其專長設計這座小而美的「港墘碑林」，並慨捐三百萬元工程費。