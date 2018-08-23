〈中部〉埔里建殯儀館 公所、里民打筆戰

2018-08-23

最快明年夏季汛期來前完成

〔記者顏宏駿／彰化報導〕今年入夏以來，員林市區經常在午後的瞬間豪大雨，造成市區淹水，縣府為解除水患，目前已預定在龍燈公園打造一座滯洪池，若是順利動工，最快在明年夏季汛期來臨前就能完成，以減少員林的水患。

水資處長陳詔慶表示，外界一直把員林市積水歸咎於「一八四市地重劃」影響水流，但這僅是原因之一，目前水資處已分區段「檢討計畫」，「一八四市地重劃」區域原本就涵蓋在歷次的檢討內，因此建「圓林園」滯洪池，但目前員林市區「莒光路段」尚未完成治水檢討，而這次積水範圍正是在莒光路段內，尤其是員林基督教醫院（簡稱員基）一帶。

規模預估與圓林園相去不遠

陳詔慶指出，要解決員基周邊水患，首要體檢莒光路的地下排水，找出瓶頸點，其次靜修路的側溝排水疏通，再引流至龍燈公園所設的滯洪池，最後才是大村排水及南平排水整治。而員基周邊原本較低窪，豪大雨來襲時，積水速來速退，如果把該區的積水引流至滯洪池，積水問題迎刃而解，而在現有土地方面，「龍燈公園」是最好的地點。

大村、南平排水整治待中央點頭

陳詔慶說，滯洪池的規模都還在規畫中，預估與「圓林園」相去不遠，由於工程較為簡單，預料最快明年夏季汛期來臨，就可以完工。而要解決員林市區積水的最終辦法還賴大村鄉的大村排水、南平排水整治計畫完成，該計畫總經費八十億元，縣府已送營建署審核。

而縣議員陳秋蓉表示，今夏員林市區還好有「圓林園」滯洪池啟用，否則積水區域會更大，建議員林中區、南區、西區都要有一個中型的多功能休憩公園，而公園兼具滯洪池功能。