〈中部〉補助私幼學費反助漲價？ 嘉市府將稽查

2018-08-23

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市政府為減輕家長育兒負擔，在這次議會臨時會提案「幼兒就學費用向下延伸補助計畫」，預計於一○七學年度第一學期起，讓就讀嘉市私立幼兒園的二至四歲幼兒（父母或監護人其中一方設籍嘉市一年以上）每學期最高補助一萬元，一學期經費約需五千六百零九萬元，本案今天進入審查；昨天議員張秀華質詢時指出，全市五十五家私立幼兒園所，今年四月已有廿五家申請通過收費調漲，家長質疑部分幼兒園所變相漲價，是否與這項福利上路有關，要求市府加強把關、稽查。

市長涂醒哲回應說，幼兒園所教學品質要提升，漲價才合理，市府提出本案是要減輕家長育兒負擔，要求教育處嚴格杜絕變相漲價情形。教育處長余坤龍說，這二十五家園所經由「園所收費調整審議委員會」審議通過才調漲收費，調漲項目有雜費、午餐費、開辦課後托育等，此收費調整為常態性提出申請，會加強稽查有無變相漲價。

嘉市幼兒教育學會理事長蘇東波說，因政府補貼幼兒園大班學費，嘉市於二○一一年起凍漲大班學費調整，二○一五年起才又開放調整收費，且規定雜費每年只能漲五％，幼兒園所常態性申請調漲與這項福利上路無關，且幼兒園所收費都要公告，力求透明化，如私自調漲被教育處查到都要處分。