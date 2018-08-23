〈中部〉嘉義縣治特區周邊開發 改採市地重劃

2018-08-23

〔記者林宜樟／嘉義報導〕擴大嘉義縣治所在地約四百公頃土地，縣府原計畫採區段徵收方式開發，因財源有限等因素，二十年來無法進行，縣府推動「變更嘉義縣治主要計畫（合併都市計畫暨第一次通盤檢討）」，並因應鄰近馬稠後產業園區完成後預定帶來的一萬兩千名員工生活需求，調整住、商空間及公共設施等，上月三十一日獲內政部都市計畫委員會審查同意改採市地重劃方式開發。

公辦或自辦市地重劃 未決

縣府經濟發展處長林學堅昨表示，縣府將先辦理規劃土地使用管制內容，再決定採公辦市地重劃或自辦市地重劃及選定開發區塊等法定程序，最快明年進行開發工程。

林學堅說，市地重劃為自償性開發，道路、溝渠、公園、綠地等公共設施及工程費用，由參與重劃的土地所有權人（按其土地受益比例）共同負擔。若採公辦市地重劃，縣府可向銀行貸款籌措開發工程財源，完成後採公開標售土地回收開發成本來還款；若為自辦市地重劃，將由發起人成立重劃會辦理，由縣府監督審核。

本案土地大多位處太保市安仁里，安仁里長陳政龍說，先前縣府推動開發案，民眾看了公告圖後，足足等了二十年，爸爸都變成阿公，里民對開發案大多持觀望態度，希望縣府盡快進行，不要讓里民再等二十年。太保市長黃榮利則看好開發案，他認為可讓太保市人口增加，蛻變成為嘉義縣新都心。

林學堅說，嘉義縣治特區周邊地區約七百五十四公頃土地，採分期分區先開發縣治特區及嘉義長庚醫院周邊地區，其餘的擴大嘉義縣治所在地約四百公頃土地因細部計畫未完成，即使土地使用分區為住宅區，地主也無法申請建照建屋，本次修正原計畫送內政部都委會審議通過。

縣府指出，內政部同意開發方式採市地重劃，六塊開發單元其中一塊位於朴子市朴子七路以西（嘉義區監理所旁），另五塊分別位於太保市博學路及太保五路以東等地。原計畫商業區為塊狀，因應鄰近商業模式，主要商業區改為縣道一六八線沿線兩側長條狀，因鄰近已有祥和國小及安東國小，減少原計畫的文教用地面積，並增加住、商用地面積。