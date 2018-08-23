〈中部〉國中越區搶學生 雲林校長連署促遏止

2018-08-23

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林國中、小學校長會議昨天在褒忠國中舉行，針對縣立國中越區搶學生問題嚴重，多位校長提案要求縣府擬訂具體作為遏止，縣府教育處代理處長林慧蓉則呼籲各校校長站在對方立場著想，一起努力打造優質教育環境。

國中小校長會議 連署提案

少子化問題衝擊，從國小延伸到國中，擔心學生數減少，衍生減班、超額教師等問題，不僅國小搶學生，國中越區搶學生情況嚴重，包括褒忠、大埤、元長、古坑國中小學、四湖國中、水林國中及口湖國中等多位校長連署提案，請縣府正視越區招生問題。

四湖國中校長凌清德指出，私立學校因要生存搶學生可以理解，但同樣是縣立國中以招收音樂班、美術班及體育班等藝才班名義，甚至用交通車越區載送學生等方式搶學生，這樣的行為很離譜也不應該。

凌清德表示，學生數減少學校除有減班、超額教師問題，家長也會對學校辦學有疑慮，但這些並非學校辦學或老師教學不認真造成，對偏鄉學校不公平，也打擊老師教學士氣。凌清德說，越區搶學生情況愈來愈嚴重，期盼透過連署提案請縣府正視，進一步擬訂具體作為遏止。

教處籲站在對方立場著想

林慧蓉表示，針對校長提案，教育處將發函各校依學區劃分表辦理，及依據國中小學班級編制及教職員員額編制準則編班，學生人數總量管制學校，應落實人數管理，她也呼籲各校校長站在對方立場著想。

雲林縣長李進勇表示，國小、國中是孩子品格養成重要階段，品格教育尤其重要，期勉校長從自身做起，將品格扎根雲林，打造一個具有教育正義的社會。