〈南部〉台薩斷交 黃偉哲支持政府拒外交勒索

2018-08-22

〔記者吳俊鋒、劉婉君、邱灝唐／台南報導〕針對薩爾瓦多與我國斷交，民進黨市長參選人黃偉哲昨天表示，其實一個多月前，薩爾瓦多已開天價，要求上百億台幣的大額度金援，他支持政府拒絕外交勒索的決定。

成功大學目前有四名薩爾瓦多學生，一名台灣獎學金的大四生、一名國合會ICDF獎學金的碩二生，以及兩名自費生，新學期再有三人入學；校方說，教學單位無政治立場，學籍不會因為有無邦交而改變，會先了解學生意願與需求，想繼續就讀的，就全力協助。

黃偉哲昨天帶領黨籍市議員參選人到永康區的酵母社會關懷協進會，出席由NPO Channel公益平台及台灣食物銀行聯合會發起的「中秋集食送愛」公益活動，他也捐贈媒合各界資源所認購的六百盒關廟麵，讓社區長輩一起享用。

而原本獲得民進黨提名參選市議員的黃偉展，被小五爆料劈腿，雖已自行退選，但仍餘波蕩漾，無黨籍市長參選人許忠信，昨天邀請知名律師黃致穎，就整體事件的法律問題進行評論，他表示，黃偉展被爆料的爭議，並非他出面道歉、退選就沒事，這涉及刑事訴訟法的通姦、墮胎，若真的教唆色誘，也違反公職人員選舉罷免法，社會大眾不能被誤導。

國民黨巿長參選人高思博昨天就黃偉哲團隊發言人蔡旺詮針對其父親高育仁的指控，怒斥這是為選舉不擇手段的壞胚子團隊，若這些對於家人的誹謗有構成法律上的責任，絕不寬貸。高思博更質疑黃偉哲用一群擅長抹黑別人的人，是否自己就是這樣的壞胚子？

對此，黃偉哲團隊發言人邱莉莉則呼籲高思博多談政策少罵人，才不至於斯文掃地。