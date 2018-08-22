〈南部〉雜草叢生 善化草莓公仔剩半身

2018-08-22

民眾批疏於管理 公所：儘速處理

〔記者吳俊鋒／善化報導〕八月初以來，台南午後雷陣雨的氣候型態頻見，因環境潮濕，綠地雜草叢生，善化區台一線與目加溜灣大道交會處的草莓公仔，只能半身見人，相當諷刺，民眾怒批市政府疏於管理，「難道也在放暑假」。

善化公所主任秘書胡勝陽表示，會儘速現勘處理，也一併展開全區巡查，若道路兩側或中央分隔島因雜草叢生、太長，危及交通安全，都將立刻派員改善。

地方門面 可愛公仔如躲進草叢

草莓公仔位於台一線與目加溜灣大道交會處的槽化島，就在小新營路段上，主要是為了推廣當地產業特色設置，造型可愛，如今卻像躲進草叢內玩捉迷藏，讓行經民眾看了直搖頭。

草莓公仔以玻璃纖維材質打造，高度約一米八，旁邊還有心形裝飾小物，原本頗具設計感，根據民眾目測，現場雜草最長已近九十公分，尤其現場是國道三號進出善化的重要路段，堪稱地方門面，不該繼續放任。

槽化島長雜草 易影響行車視線

設置草莓公仔的這處槽化島約有六坪大，除了有礙觀瞻之外，由於現場就是轉角，雜草叢生也容易影響行車視線，民眾認為交通安全的問題更不能輕忽。

胡勝陽強調，雖然有些道路權責單位是屬於市政府工務局，但只要有急迫性，區公所會優先處理，礙於人力有限，也歡迎民眾協助巡查，可至官網留言版反映，在天氣許可的情況下，將儘速派員清除。