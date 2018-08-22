〈南部〉鐵路地下化 沿線10車站設C-Bike

2018-08-22

將增設60座空品微型感測器

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鐵路地下化今年十月中旬將通車，環保局針對沿線十個車站，串聯附近公園、學校等，設置公共腳踏車C-Bike，預計三年拓點至四百站，並增設六十座空品微型感測器；悠遊卡及icash等電子票證，今年底前將加入C-Bike營運模式，民眾租車暢遊高雄更便利。

隨著鐵路地下化工程將於今年十月中旬通車，從左營大中路到鳳山大智陸橋，全長超過十五公里，沿線將設置十個車站，市府規劃為綠色園道，環保局依工程分成三階段，將於新建車站七十公尺內，規劃設置公共腳踏車。

依工程分三階段 高雄段設5座最多

環保局表示，以高雄段設置五座最多，包括鼓山、三塊厝、民族站等，串聯里活動中心、公園、學校等，更向外延伸至觀光景點美術館、科工館等，如民眾騎乘C-Bike可沿著愛河，到舊三塊厝火車站、科工館，體驗一場知性之旅。

環保局說，左營、鳳山段規劃各設置二座租賃站，左營段包括內惟站、左營站北邊，鳳山段是大順三路東側、正義路，北門里長謝秀霞爭取綠色園道設置C-Bike，更貼近民眾的生活圈。

悠遊卡及icash租C-Bike 年底前開放

值得一提的是，民眾目前能使用一卡通、有錢卡電子票證或信用卡來租借C-Bike，悠遊卡及icash等電子票證今年底前將加入C-Bike「多卡通」營運模式，讓民眾租C-Bike更便利。

環保局指出，C-Bike預計三年內增設一百站，累計拓點可達四百站，預估使用人次超過五百萬人，並增設六十座空品微型感測器，可偵測溫度、濕度、一氧化碳，甚至PM10、PM2.5等，提供民眾即時空氣品質資訊。