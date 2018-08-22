〈南部〉（屏東）遊學馬紹爾 東港高中生嘆維繫邦交不易

2018-08-22

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣與薩爾瓦多昨天斷交，外交困境再度引來關注，屏東東港高中五名師生暑假到馬紹爾進行國民外交，學生回台後分享，直說「這趟收穫滿滿，感受中華民國使節維繫邦交的艱辛」。

師生5人15天行 自炊借車環島

馬紹爾群島共和國位於大洋洲，共計有廿九座環礁及五座偏遠島嶼，面積僅一八一平方公里，與我國於一九九八年建交，該國國民靠海維生。

東港高中去年十月籌畫「太平洋島國探索」課程，規劃行程的地球科學教師邱廷熙也是「哩程玩家」，他大方把自己的聯合航空點數分送給張益萁、許采瑄、蔡竣丞等三位學生與另名帶隊老師邱靜玟，他說，「開拓學生國際視野的『投資』很值得！」

邱廷熙說，他希望跳脫傳統交流路線，配合航空公司點數，以幾乎兩折、二萬五千元的價格購買來回機票，也自行烹煮食物、燒開水，十五天的旅程每人總共只花約三萬元。

因台灣人到馬紹爾旅遊非常稀少，他們受到僑務委員林學銘熱情招待，住進員工宿舍，也借了車輛「環島」，還被我國大使唐殿文接見，學生在聽完大使簡介後，直嘆「維繫邦交真的不容易」。

高二生蔡竣丞就說，他在馬紹爾本島因為身體不適未出海到小島，留白旅程他和當地人暢談薪資問題，也跑了四間商店尋找明信片，才發現自己更敢於講英文，心胸開闊更容易有收穫 。