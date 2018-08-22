〈南部〉（台東）退輔會不續租 鹿野花布燈籠館面臨拆除

2018-08-22

公所花費3千萬改建 只用3年

〔記者王秀亭／台東報導〕為帶動地方經濟，台東縣鹿野大原花布燈籠館前後花費三千萬元改建，近年部分作長照站點，才正式使用三年，卻因與退輔會台東農場租約到期，長輩面臨無處可去，地上建物可能拆除，台東農場則強調一切依法行政。

鹿野客家花布燈籠館前身原是退輔會荒廢十八年的農民教室，瑞源社區二○○三年成立花布燈籠工場，做出成績，鹿野鄉公所陸續爭取經費改建為大原花布燈籠館，三年前啟用，文化部指定為地方文化館。

因應中央推動長照2.0政策，此處還是瑞源地區的樂齡學習中心、社區關懷據點、巷弄長照站及伯公照顧站，一週十個時段服務超過兩百人次以上的社區長輩，今年暑假還有老幼共學、共餐。

鹿野鄉公所與台東農場的租約去年底到期，台東農場隨即通知鄉公所不再續租，所有新建設施需在一個月內拆除。

台東農場︰依規定須有關農業

退輔會台東農場副場長鄔弘盛表示，依退輔會土地管理作業要點，委託經營的項目只能與農業有關，當年可能因公益及繁榮地方需要，與鹿野鄉公所簽訂委託經營合約，卻未考慮退輔會自身規定，因而被糾正，才在租約到期後收回。

在地居民難掩氣憤地說，近年好不容易以花布燈籠館作老人長照據點，長輩們開心參與，還在日前辦了畫展，若被收回，瑞源地區已無適合的空間場域，長輩們該往哪裡去。參加長照據點的黃阿嬤說，若收回，社區老人只能窩在家裡，打臉長照政策，且撥用前還要先打掉建物，簡直浪費公帑。

明天開協調會 朝有償撥用努力

承租的鹿野鄉公所對此保持低調，鄉長李國強強調仍在持續溝通，因土地所有人為國有財產署，台東農場是管理人，二十三日將召開協調會，無論有償或無償，都朝不改變現狀下撥用或價購方向努力。