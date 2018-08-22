〈南部〉黃金海岸船屋沒動靜 傳業者擬解約

2018-08-22

議員質疑 業者打市府名號吸金

〔記者邱灝唐／台南報導〕為活化南區黃金海岸的船屋，市府委由有戲數位公司經營，但業者遲遲未有動作，讓議員質疑此案是否涉及「打著市府名號吸金」。議員昨日再度以此案質詢觀旅局，但也意外引出業者揚言解約，不再背黑鍋。

國民黨議員李中岑、洪玉鳳、蔡淑惠質疑，業者將船屋取名為「海丸號」，並原定今年七月開幕，結果至今仍佈滿灰塵，有戲數位公司是否只是打著市府名號違法吸金。

市府：無違法募資 下週點交

對此，市府澄清，該業者規劃採招商進駐方式進行營運，並向進駐廠商收取租金，並非違法募資方式進行，也因船屋老舊出現許多漏水點才遲遲未點交，但已與業者約好下禮拜二辦理二次點交。

漏水無法營運 業者嗆解約

不過，有戲數位公司負責人林春蓉受訪時卻語出驚人，直說不再為市府背黑鍋且研議解約；林表示，去年十一月簽約後，原定隔月就可點交，沒想到因尚未拿到使用執照，必須延到六月點交，結果又碰上豪大雨導致海丸號多處漏水，使得日期再度延後。

林春蓉批評，他們早在四月初便開始招商，六月更已找來五、六十家廠商，但漏水問題導致七月無法準時開幕，三、四十家廠商因此離開，這也讓他們商譽受損，因此決定解約。

觀旅局則說，廠商是否依約執行，得看下禮拜的點交情形再行辦理。